Futbol tutkunları yanıtı biliyor: Farklı olanı şıp diye bulan gerçek bir dahi! Süre başlıyor...

Futbol temalı bu zeka testi sosyal medyayı adeta salladı. 100’den fazla aynı görünen top arasından farklı olanı sadece 14 saniyede bulabilenler yüksek IQ’ya sahip sayılıyor. Beyin yakan test futbolseverlere adeta zihin antrenmanı yaptırıyor. Peki sizce farklı olan hangisi? Yüzlerce top arasında farklı olanı saniyeler içinde bulabilir misiniz? Süre başlıyor...

Futbol tutkunlarını zorlayan bu zeka testi sosyal medyada adeta gündem oldu. Yüzlerce benzer futbol topu arasından yalnızca bir tanesi farklı ama onu 14 saniyede fark edebilen neredeyse yok.

FARKLI OLANI BULABİLİR MİSİN?

Ticket Compare'in bulmacası, basit görünmesine rağmen dikkat ve görsel hafıza gerektiren bir meydan okuma sunuyor.

Nasıl oynanır?

Oyuncuların karşısına 100'den fazla benzer futbol topu konuluyor ve yalnızca bir tanesi diğerlerinden farklı!

Görev ise onu tespit etmek.

SÜRE YALNIZCA 14 SANİYE

İpucu: "her satırı hızlıca tarayın" tekrarlayan desenler gözünüzü yanıltabilir, bu yüzden merkezi ve küçük detaylara dikkat edin.

Neden zor?

Tekrarlayan görsel düzenler, beynin otomatik algılama mekanizmasını devre dışı bırakır. Benzer öğelerin yoğun olduğu görüntülerde küçük farklılıklar kolayca gözden kaçabilir.

Gözlemsel zeka bulmacaları, ayrıntıya odaklanma, hızlı tarama ve kısa süreli görsel hafıza gerektirir. Bu test, bu üç yeteneğin hepsini aynı anda zorluyor.

TÜYOLARA DİKKAT

  1. Böl ve tara: Görseli 4 eş parçaya bölün; her parçayı sırayla tarayın.
  2. Merkeze odaklanın: Yaygın olarak farklı öğe merkezi bölgede saklanır.
  3. Stil / doku kontrolü: Topların çizgi, gölge veya panel düzenindeki küçük farklılıklara bakın.
  4. Satır-sütun yöntemi: Her satırı soldan sağa hızlıca gözden geçirirken olağan dışı bir çizgi/panel arayın.

İŞTE YANITI...

Yukarıda daire içinde yanıtı görebilirsiniz.

