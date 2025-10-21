21 Ekim ne günü, anlam ve önemi ne? Bugün Dünya Gazeteciler Günü mü? İşte tarihçesi ve önemi
Her yıl 21 Ekim sadece bir takvim yaprağı değil gerçeğin izini süren, toplumun gözü, kulağı ve sesi olan gazeteciler için anlam dolu bir gün. Dünya Gazeteciler Günü kamuoyunu doğru bilgilendirmek uğruna gece gündüz demeden çalışan basın emekçilerine adanmış özel bir tarih olarak kutlanıyor.
Gazetecilik sadece bir meslek değil büyük bir sorumluluğun adıdır. Doğruları ortaya çıkarmak, kamu yararını korumak ve sessizlerin sesi olmak için verilen mücadele bu mesleğin temelidir. Her haberin ardında bir çaba, bir iz sürüş, bir tanıklık vardır. 21 Ekim'de bu emeğin görünmeyen kahramanlarına teşekkür etmek bir anlamda hakikate saygı duruşunda bulunmaktır.
21 EKİM DÜNYA GAZETECİLER GÜNÜ NEDİR?
21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü, ilk özel gazete olan Tercüman-ı Ahval gazetesinin 21 Ekim 1860 tarihinde yayına başlamasına dayandırılarak günümüzde de kutlanmaya devam ediyor.
TERCÜMAN-I AHVAL ÖNEMİ
Tanzimat edebiyatının sembol gazetesi olan Tercüman-ı Ahval önemi, 1860-1866 yılları arasında yayımlanan ilk özel gazete olmasıdır. Şinasi'nin kaleme aldığı Şair Evlenmesi oyunu, Batılı anlamda ilk Türkçe oyun olarak bilinmesinden ötürü önemi vardır. Gazetede yer verilen onun bu eseri bir dizi olarak yayınlanmıştır. Onun yanı sıra Ahmet Vefik Paşa, Ziya Paşa ve Refik Bey'in gazetede yazıları yer almıştır. Bu yazılar arasında ise Osmanlı toplumunun geri kalma nedenleri tartışılmıştır.