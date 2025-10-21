21 Ekim ne günü, anlam ve önemi ne? Bugün Dünya Gazeteciler Günü mü? İşte tarihçesi ve önemi

Giriş Tarihi: 21 Ekim 2025 08:38

Gazetecilik sadece bir meslek değil büyük bir sorumluluğun adıdır. Doğruları ortaya çıkarmak, kamu yararını korumak ve sessizlerin sesi olmak için verilen mücadele bu mesleğin temelidir. Her haberin ardında bir çaba, bir iz sürüş, bir tanıklık vardır. 21 Ekim'de bu emeğin görünmeyen kahramanlarına teşekkür etmek bir anlamda hakikate saygı duruşunda bulunmaktır.