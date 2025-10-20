Gazze’de ailesinden 23 kişiyi kaybeden Esma’ya Türkiye’de şefkat eli

İsrail bombardımanında ailesinden 23 kişiyi kaybeden Gazzeli Esma Abobid, ağır yanıkları nedeniyle Türkiye’ye getirildi. Tedavi masrafları tamamen karşılanan Esma’ya destek veren polis memuru Mustafa Şahin, “Bizim kalbimiz Gazze’deki masum yavrular için de atıyor” sözleriyle dayanışma mesajı verdi.

Giriş Tarihi: 20 Ekim 2025

Gazzeli Esma Abobid, bombardımanlar sırasında sığındıkları evin hedef alınması sonucu ailesinden 23 kişiyi kaybetti. Vücudunda oluşan ağır yanıklar nedeniyle Türkiye'ye getirildi. Esma'nın tedavi süreci tamamen karşılandı. Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Mustafa Şahin, "Bizim kalbimiz sadece buradaki çocuklar için değil, Gazze'deki masum yavrular için her zaman yanlarında olacağız" diyerek umut oldu.