Eyüpsultan'da şüpheli ölüm! Tramvay durağının yanında kalan adamın cansız bedeni bulundu

Eyüpsultan Vatan Tramvay Durağı'nın yanındaki boş arazide çadırda yaşayan 53 yaşındaki Bahrettin Tunçbağ ölü bulundu. Cenaze olay yeri inceleme ekiplerinin incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

DHA
DHA
Tüyler ürperten olay, sabah saatlerinde Topçular Mahallesi'nde meydana geldi. Vatan Tramvay Durağı'nın yanındaki boş arazide kaldığı öğrenilen Bahrettin Tunçbağ'ın hareketsiz şekilde yattığını farkeden çevredekiler ekiplere haber verdi.

Eyüpsultan'da tramvay durağının yanında kalan bir kişi ölü bulundu

İhbar üzerine bölgeye acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde çadırda hareketsiz bir şekilde yatarak bulunan Tunçbağ'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Tunçbağ'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ölüm nedenine ilişkin kesin sonuç, yapılacak otopsi sonrasında belli olacak.

Öte yandan Bahrettin Tunçbağ'a daha önceden dilencilik suçundan para cezası kesildiği öğrenildi. Tunçbağ'ın ölüm nedenine ilişkin inceleme sürüyor.

