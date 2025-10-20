Elazığlı Tuğçe ve Tuğba kardeşlerin hayali: Kendi gelin hazırlama merkezlerini açmak

Elazığ’da Halk Eğitim Merkezi bünyesindeki kuaförlük kursuna katılan Tuğçe ve Tuğba Yücel kardeşler, hem meslek öğreniyor hem de kendi iş yerlerini açma hedefiyle çalışıyor. Kardeşler, hayallerini “Gelin hazırlama merkezi açmak istiyoruz” sözleriyle dile getirdi.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 20 Ekim 2025

Paylaş





ABONE OL

Elazığ'da kendi iş yerini açmak veya başka bir yerde işe girerek aile ekonomilerine katkı sağlayan Tuğçe ve Tuğba Yücel kardeşler, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan kuaförlük kursunda eğitim görüyor.

Eğitim alan kardeşler, kurslarda canla başla çalışarak hayalini kurdukları gelin hazırlama merkezini açmak için yoğun bir şekilde çalışıyor. Tuğçe Yücel "Ablamla benim bir hedefim var. Gelin hazırlama merkezi açmak istiyoruz" dedi.