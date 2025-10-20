Bodrum’da 40 milyon liralık lüks yat battı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde 30 metre uzunluğundaki, 40 milyon TL değerindeki lüks yat, henüz belirlenemeyen bir nedenle su almaya başladı. Dakikalar içinde arka kısmı sulara gömülen yat, Sahil Güvenlik ve Bodrum Liman Başkanlığı ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Olayda ciddi hasar meydana geldi.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 20 Ekim 2025

Paylaş





ABONE OL

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 40 milyon TL değerindeki 30 metre uzunluğundaki yat henüz belirlenemeyen bir nedenle aniden su almaya başladı. Dakikalar içinde yatın arka kısmı sulara gömülürken, çevredekiler durumu fark edip Sahil Güvenlik ve Bodrum Liman Başkanlığı ekiplerine haber verdi.

Lüks yatın kurtarılırken, çok ciddi hasar oluştuğu açıklandı.