Yatılı sosyal hizmet kurumlarına kamera sistemi zorunluluğu geliyor

Huzurevinden engelli vatandaşların kaldığı bakımevlerine kadar, yatılı sosyal hizmet kurumlarında yaşanan ve kamuoyunda infiale neden olan görüntülerin ortaya çıkmaması ve daha iyi hizmet verilmesi için anında takip sağlacak kamera sistemine geçilmesi planlanıyor.

Giriş Tarihi: 19 Ekim 2025

Huzurevinden engelli vatandaşların kaldığı bakımevlerine kadar, yatılı sosyal hizmet kurumlarında yaşanan ve kamuoyunda infiale neden olan görüntülerin ortaya çıkmaması ve daha iyi hizmet verilmesi için anında takip sağlacak kamera sistemine geçilmesi planlanıyor. Hazırlıkları devam eden yasa taslağı sosyal hizmet kurumları ile ilgili düzenlemeler de içeriyor.

Sosyal hizmetler ile ilgili yasa yasaya "Yatılı sosyal hizmet kuruluşlarında sunulan hizmetlerin kalite ve verimliliğin artırılması, özel gereksinimli bireylerin ihtiyaçlarının tespit edilmesi, suç işlenmesinin önlenmesi ve acil durumlarda erken müdahalenin sağlanması amacıyla yazılım destekli kamera sistemlerinden yararlanılır" hükmü ekleniyor. Maddenin gerekçesinde, "Bu düzenleme ile yatılı sosyal hizmet kuruluşlarında sunulan hizmetlerin niteliği, bireylerin ve kuruluşların güvenliğinin sağlanması, bireylerin iyi olma hali ve topluma kazandırılmaları, hizmet kalitesinin artırılması, acil durumlara hızlı ve etkili bir şekilde müdahale edilmesi, suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla teknolojik çözümlerden yararlanılması elzem hale geldiğinden yazılım destekli kamera sistemleri kurulması amaçlanmaktadır" denildi. Yatılı sosyal hizmet kurumları arasında huzurevleri, engelli bakım merkezleri, bakıma muhtaç ve suça itilen çocukların kaldığı yerler bulunuyor.

