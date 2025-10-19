Filistinli küçük Mahmoud hayata bağlandı: Antalya’da Karaciğer nakli başarılı
Filistinli Mahmoud Yasin, 9 aylıkken yalnızca 4 kiloya ulaşabildi. Filistin’de tedavi olanağı bulunamayınca aile küçük çocuğu 1 ay önce Antalya’ya getirdi.
Karaciğer yetmezliği teşhisi konan küçük yavru, annesi Heba Yasin'in verdiği doku sayesinde hayata bağlandı. Operasyonu gerçekleştiren Prof. Dr. İbrahim Aliosmanoğlu, tedavi sürecinin kritik önem taşıdığını vurguladı. 20 gün önce yapılan operasyonun ardından bebeğin kilosu 4 kilo 600 grama ulaştı. Nörolojik bulgular düzelmeye başladı.