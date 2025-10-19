Elif Sude Elmalı’dan büyük hedefler: Önce Türkiye sonra dünya

Romanya'da düzenlenen Balkan 20 Yaş Altı Güreş Şampiyonası’nda serbest stil 65 kiloda altın madalya kazanan üniversite öğrencisi Elif Sude Elmalı, hedef yükseltti.

Giriş Tarihi: 19 Ekim 2025

Büyük destek gördüğünü belirten genç kız, "Ailem çok mutlu, çok gururlu. Çevrem aynı şekilde, akrabalarım, herkes çok gururlanıyor. Öncelikle 2026 Türkiye Şampiyonası'nda altın madalya kazanıp Avrupa'da da şampiyon olmak istiyorum. Sonrasında dünya şampiyonalarına katılmak ve ülkemi olimpiyatlarda en iyi şekilde temsil etmek istiyorum" dedi.

