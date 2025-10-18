Trabzon Arsin’de dehşet: İzinli gününde denize açılan gençten haber yok! teknesi terk edilmiş halde bulundu

Trabzon Arsin'de balık çiftliğinde çalışan Mehmet Ali Gürsoy, izin gününde sabah evden ayrılıp motosikletiyle Arsin limanına gitti. Arkadaşının teknesiyle denize açılan Gürsoy'dan haber alamayan yakınları, durumu hemen 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. Ekipler tarafından denizde yapılan aramada, Gürsoy'un denize açıldığı tekne terk edilmiş halde bulundu. Ekipler tarafından geniş çaplı arama kurtarma çalışması başlatıldı. Kaybolan Gürsoy'un denize açıldığı anlar ortaya çıktı.

Ekipler tarafından denizde yapılan aramada, Gürsoy'un denize açıldığı tekne terk edilmiş halde bulundu. Ekipler tarafından geniş çaplı arama kurtarma çalışması başlatıldı. Kaybolan Gürsoy'un denize açıldığı anlar ortaya çıktı.

Arama çalışmalarına AFAD koordinesinde sahil güvenlik 4 bot ile katılırken, sahil güvenlik komutanlığına bağlı helikopter ile havadan ve karadan ve birçok sualtı, su üstü arama ekipleri katılıyor. Anne Nermin Gürsoy, "Eşim de 6 yıl önce bankada kalp krizinden ölmüştü. Onun ölüm haberi bana sonradan gelmişti. Şimdi de oğlumun denizde kaybolduğu haberi geldi. Bekliyoruz" şeklinde konuştu.

