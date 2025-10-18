Mersin Tarsus’ta aile dehşeti: Kuzenlerine ateş açıp otomobilini yaktı! Ardından kendi canına kıydı

Mersin Tarsus’ta iddiaya göre Yasin Ataş (59), otomobilini park edip elinde av tüfeğiyle sokağa çıktı. Bu sırada Ataş, plakalı araçla ekmek almaya meydana gelen kuzenler Emir Ali Aktaş (13) ile Mustafa Aktaş’a (20) araçlarındayken ateş açtı. Otomobilini de yakan Yasin Ataş, son olarak aynı silahla kendini vurdu. Gelen sağlık ve jandarma ekipleri, Emir Ali ile olayın şüphelisi Ataş’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Giriş Tarihi: 18 Ekim 2025

Otomobilini de yakan Yasin Ataş, son olarak aynı silahla kendini vurdu. Gelen sağlık ve jandarma ekipleri, Emir Ali ile olayın şüphelisi Ataş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan Hüseyin Aktaş ise hastaneye kaldırıldı. Öte yandan kuzenlerden birini öldürüp diğerini yaralayıp intihar eden şahsın, kahveye gelip poğaça alarak kahvaltı yaptığı ardından da kendi otomobilini ateşe verip olayı gerçekleştirdiği öğrenildi.

