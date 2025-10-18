Hollanda’dan Mekke’ye motosikletle: Kayserili gurbetçi 8 bin kilometreyi 10 günde geçti

Hollanda'da yaşayan Kadir Aksu (39), umre yapmak üzere planladığı tur programı iptal edilince, kendi başına yola çıkma kararı aldı. Motosikletiyle 8 bin kilometre yol kat ederek 10 günde Suudi Arabistan’a gitmeyi başardı.

Giriş Tarihi: 18 Ekim 2025

Kayserili gurbetçi Kadir Aksu, "3 günde İstanbul'a ulaştım. Ardından Habur Sınır Kapısı'ndan çıkış yaparak rotayı S.Arabistan'a kırdım. Mekke'ye sağ salim ulaştım" dedi.

