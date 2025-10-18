Dilan Polat FSM Köprüsü'nde intihara mı kalkıştı? Engin Polat'tan açıklama geldi
Hakkındaki uyuşturucu testi sonucu ve ‘veda’ notuyla çok konuşulan Dilan Polat, son olarak Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü'nde yaşadığı olayla gündeme geldi. İddiaya göre; FSM’de araçtan inerek korku dolu anlar yaşatan Dilan Polat'a, polis saniyeler içinde müdahale etti. Yaşanan olayla birlikte ‘intihar girişimi’ iddiaları gündeme gelirken ilk açıklamayı eşi Engin Polat yaptı. İşte detaylar...
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında kan örneği alınan ve kanında uyuşturucu madde tespit edilen Dilan Polat, Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü'nde yaşadığı olayla gündeme geldi.
İddiaya göre; Dilan Polat, FSM Köprüsü üzerinde araçtan inerek korku dolu anlar yaşattı. İntihar ettiği düşünülen Polat'a güvenlik görevlileri müdahale etti.
Kısa sürede gündem olan olayla ilgili Dilan Polat'ın eşi Engin Polat, sosyal medya üzerinden açıklamada bulundu.