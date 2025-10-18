Bakırköy’de çevik kuvvet aracı kaza yaptı: Üst geçide çarptı polis araçta sıkıtşı

Giriş Tarihi: 18 Ekim 2025 10:28

İstanbul Bakırköy 'de çevik kuvvet polislerini taşıyan servis otobüsü üst geçidin ayağına çarptı.

Çevik kuvvet polislerini taşıyan servis otobüsü üst geçidin ayağına çarptı (Fotoğraf: DHA)

POLİS MEMURU ARAÇTA SIKIŞTI

Otobüs sürücüsü araç içerisinde sıkışırken ihbar üzerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yarım saatlik çalışmanın ardından polis memurunu bulunduğu yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.