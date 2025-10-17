Kurşunlanan evde kimsenin olmaması faciayı önledi

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde kimliği belirsiz şahıslar tarafından kurşunlanan evin camından 2 kurşun içeri girerken, evde kimsenin olmaması faciayı önledi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Battalgazi Mahallesi Günay Sokak'ta üzerinde bulunan 3 katlı binanın zemin katındaki T.B.'ye ait ikamet kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kurşunlandı.

Sıkılan 7 kurşundan 5'i binanın duvarlarına gelirken, 2 kurşunda cami geçerek, eve girdi. Evde kimsenin olmaması nedeniyle olayda zarar gören olmazken, ihbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak, inceleme yaptı. Ekipler olayı gerçekleştiren şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

