İETT faciasında motor sürücüsü tutuklandı

İstanbul Çekmeköy’de trafikte başlayan tartışma, saniyeler içinde faciaya dönüştü. İddiaya göre sinir krizi geçiren İETT şoförü, motosiklet sürücüsüne öfkelenerek otobüsü üzerine sürdü.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 17 Ekim 2025

Paylaş





ABONE OL

İstanbul Çekmeköy'de trafikte başlayan tartışma, saniyeler içinde faciaya dönüştü. İddiaya göre sinir krizi geçiren İETT şoförü, motosiklet sürücüsüne öfkelenerek otobüsü üzerine sürdü. Kontrolünü kaybeden araç durağa daldı, çevredeki araçlara çarptı.



İki çocuk annesi Deniz Şengül, yaşamını yitirdi. 4 kişi yaralandı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında kusurlu olduğu belirlenen otobüs şoförünün hastanede tedavisi sürerken diğer şüpheli motor sürücüsü K.P., adli makamlarca tutuklandı.





TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN