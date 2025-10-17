Beykoz’da vahşet: Barışma bahanesiyle eski sevgilisini bıçakladı

İstanbul Beykoz’da Fethi Ş., barışmak amacıyla eski sevgilisi Aysel Karakoç’un evine gitti. İkili arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Genç kadın, adam tarafından 5 kez bıçaklanarak katledildi.

Giriş Tarihi: 17 Ekim 2025

Korkunç olay, önceki gün 20.00 sıralarında İstanbul'un Beykoz ilçesinde bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, Fethi Ş. (35), bir süre önce ayrıldığı Aysel Karakoç'un (38) evine barışma bahanesiyle geldi. İkili arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.



Tartışmanın büyümesi üzerine öfkeden deliye dönen Fethi Ş. bıçakla Aysel Karakoç'u boğazından, göğsünden ve kasık bölgesinden 5 kez bıçakladı.



KOMŞULARI HABER VERMİŞ



Dairede kadının seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Hastaneye kaldırılan ağır yaralı Aysel Karakoç, kurtarılamadı. Polis, Fethi Ş.'yi gözaltına aldı. Mahalle sakinlerinden esnaf Yunus Bilgin, "Akşam bağırışlar duyduk. Yerde bir bayanın yattığını gördüm. Olayın faili olan erkeği de yere yatırmışlardı" dedi.





