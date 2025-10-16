Denizli’de okul müdürüne pusu! Kantincinin oğlu kurşun yağdırdı

Giriş Tarihi: 16 Ekim 2025 11:31

Denizli 'de Merkezefendi 19 Mayıs İlkokulu Müdürü F.Ö 3 çocuğunu okula götürmek için arabasına bineceği sırada silahlı saldırıya uğradı.

KURŞUN YAĞMURU Çocuklarının ardından kendisi de otomobiline bineceği sırada, Müdür F.Ö.'ye yaklaşan saldırgan, elbisesinin altında gizlediği silahla 4 el ateş ederek, hızla olay yerinden kaçtı.

İlk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edilen F.Ö. sol bacağına 3 ve sol koluna ise 1 kurşun isabet ettiği belirlendi. Hayati tehlikesi bulunmayan müdürün, sol dizine saplanıp içeride kalan tek kurşunun çıkartılması için öğleden sonra ameliyata alınacağı öğrenildi.

Denizli'de okul müdürüne kurşun yağmuru

SALDIRGAN KANTİNCİNİN OĞLU ÇIKTI

Saldırıyı gerçekleştiren kantincinin 17 yaşındaki oğlu K.K.'nın bir arkadaşı tarafından cep telefonuyla kayda alınan dehşet anlarının ardından, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Saldırganın babasının bir süre önce okul müdürüyle kantin sözleşmesi yüzünden tartışma yaşadığı, tarafların birbirinden şikayetçi olduğu davada kantincinin ceza aldığı bildirildi.

OLAY ANI KAMERADA

Saldırı anı saniye saniye kameraya yansıdı.