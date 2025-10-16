Denizli'de okul müdürüne pusu! Kantincinin oğlu kurşun yağdırdı
Denizli Merkezefendi 19 Mayıs İlkokulu Müdürü F.Ö., sabah çocuklarını okula götürmek üzere evinden çıktığı sırada kurşun yağmuruna tutuldu. Koluna ve bacağına isabet eden 4 mermiyle yaralanan müdür ameliyata alınırken, saldırganın babasının daha önce kantin sözleşmesi nedeniyle müdürle tartışıp ceza aldığı ortaya çıktı. Polis, kaçan zanlının yakalanması için geniş çaplı operasyon başlattı.
Denizli'de Merkezefendi 19 Mayıs İlkokulu Müdürü F.Ö 3 çocuğunu okula götürmek için arabasına bineceği sırada silahlı saldırıya uğradı.
Merkezefendi ilçesine bağlı Karahasanlı Mahallesi 2001 Sokak'ta meydana gelen olayda, Merkezefendi 19 Mayıs İlkokulu Müdürü F.Ö., sabah okula götürmek üzere 3 çocuğuyla birlikte evinden çıktı.
KURŞUN YAĞMURU
Çocuklarının ardından kendisi de otomobiline bineceği sırada, Müdür F.Ö.'ye yaklaşan saldırgan, elbisesinin altında gizlediği silahla 4 el ateş ederek, hızla olay yerinden kaçtı.
İlk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edilen F.Ö. sol bacağına 3 ve sol koluna ise 1 kurşun isabet ettiği belirlendi. Hayati tehlikesi bulunmayan müdürün, sol dizine saplanıp içeride kalan tek kurşunun çıkartılması için öğleden sonra ameliyata alınacağı öğrenildi.
SALDIRGAN KANTİNCİNİN OĞLU ÇIKTI
Saldırıyı gerçekleştiren kantincinin 17 yaşındaki oğlu K.K.'nın bir arkadaşı tarafından cep telefonuyla kayda alınan dehşet anlarının ardından, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Saldırganın babasının bir süre önce okul müdürüyle kantin sözleşmesi yüzünden tartışma yaşadığı, tarafların birbirinden şikayetçi olduğu davada kantincinin ceza aldığı bildirildi.
OLAY ANI KAMERADA
Saldırı anı saniye saniye kameraya yansıdı.