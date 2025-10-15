takvim-logo

Tuzla tersaneler bölgesinde gemide patlama! Ölü ve yaralılar var

İstanbul’un Tuzla ilçesindeki tersaneler bölgesinde, bakımı yapılan bir gemide meydana gelen patlamada 1 işçi hayatını kaybetti, 4 kişi de çıkan gazdan etkilendi.

Aydıntepe Mahallesi Güzin Sokak'ta faaliyet gösteren Torlak Tersanesi'nde tadilat için havuza çekilen gemide, karbondioksit tüpünün bakım onarımı esnasında patlama meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye, sağlık, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) görevlileri sevk edildi.

1 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

Ekiplerin yaptığı çalışmada, 1 işçinin hayatını kaybettiği belirlendi. Patlamanın ardından çıkan gazdan etkilenen 4 kişi ise hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı patlamayla ilgili soruşturma başlattı.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği olaya ilişkin yaptığı açıklamada yaralıların hayati tehlikesinin olmadığını belirterek;

15.10.2025 Çarşamba günü saat 14.00 sıralarında Tuzla- Aydıntepe Mahallesi'nde bulunan özel bir tersanede, gemi bakım çalışmaları sırasında karbondioksit tüpü patlamıştır.
Patlamanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık, emniyet, itfaiye ve Afad ekibi sevk edilmiştir. Olay yerinde yapılan ilk incelemede patlama sonucu bir işçinin hayatını kaybettiği, dört işçinin de yaralandığı tespit edilmiştir.
Yaralılar sağlık ekiplerince bölgedeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınmış olup, hayati tehlikeleri bulunmamaktadır.
Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ifadeleri kullanıldı.

