Kayseri’de alkollü sürücü kovalamacayla yakalandı! Babadan sert tepki: “Lastik yerine kafana sıksalardı”

Giriş Tarihi: 16 Ekim 2025 02:57

Edinilen bilgiye göre, Esenyurt Mahallesi'nde meydana gelen olayda, otomobiyle seyir halindeki M.C., polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymadı. Ekipler ile M.C. arasında kovalamaca yaşandı. Ekiplerin ısrarlı ikazlarına uymayan M.C.'nin trafikte tehlikeli şekilde ilerlemeye devam etmesi üzerine ekipler tarafından M.C.'nin sürücüsü olduğu 38 AJH 259 plakalı otomobilin tekerleklerine ateş açılarak, M.C. yakalandı.

Fotoğraf (İHA)

Yapılan kontrollerde M.C.'nin 0.80 promil alkollü olduğu belirlendi. Gözaltına alınan M.C.'nin babası da olay yerine gelip, lastiklerin patlak olduğunu görünce oğlunadiyerek tepki gösterdi.Öte yandan, M.C.'ye 'dur ihtarına uymama', 'tehlikeli şerit değiştirme' ve 'alkollü araç kullanma' suçlarından toplamda 13 bin 602 TL idari para cezası yazılarak, ehliyetine de 6 ay süreyle el konuldu. Ayrıca M.C. hakkında 'trafiğin güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan adli işlem başlatıldı.