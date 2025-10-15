Esenyurt’ta silah sesleri! Kahvehanede oturan gençlere saldırı düzenledi: Kurşunlar araçlara isabet etti

Giriş Tarihi: 15 Ekim 2025 23:34

Esenyurt’ta kahvehaneye silahlı saldırı: Kurşunlar araçlara isabet etti. (İHA)

İddiaya göre, otomobille gelen kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, kahvehanede oturan gençleri hedef alarak otomatik silahla ateş açtı. Saldırıyı fark eden gençler hızla kaçarken, panikleyen saldırgan rastgele ateş açmaya devam etti.