Ankara’da oto tamirhanesinde yangın! Bazı araçlar zarar gördü

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde oto tamirhanesinde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Olayda yaralanan olmazken tamir için iş yerinde bulunan araçlar zarar gördü. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Giriş Tarihi: 16 Ekim 2025 01:07

Yangın, akşam saatlerinde İnönü Mahallesi Yıldırımlar Sanayi Sitesi'ndeki bir oto tamircisinde henüz belirlenemeyen nedenle çıktı.

Ankara’da oto tamirhanesinde yangın; iş yerindeki araçlar zarar gördü. (DHA) EKİPLER OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yarım saat süren çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alınarak, söndürüldü.

Ankara'da oto tamirhanesinde yangın; iş yerindeki araçlar zarar gördü. (DHA) Yangın sonucunda dükkan içerisinde bulunan otomobiller hasar görürken, ölen ya da yaralanan olmadı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.