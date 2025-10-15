Ankara’da oto tamirhanesinde yangın! Bazı araçlar zarar gördü
Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde oto tamirhanesinde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Olayda yaralanan olmazken tamir için iş yerinde bulunan araçlar zarar gördü. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Yangın, akşam saatlerinde İnönü Mahallesi Yıldırımlar Sanayi Sitesi'ndeki bir oto tamircisinde henüz belirlenemeyen nedenle çıktı.
EKİPLER OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ
Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yarım saat süren çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alınarak, söndürüldü.