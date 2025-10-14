Yemeksepeti Ağustos Kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı! iPhone 16, Dyson V15s ve AirPods 4 kazanan talihliler belli oldu
Yemeksepeti’nin Ağustos ayına özel düzenlediği kampanyanın çekiliş sonuçları açıklandı. Çekilişte iPhone 16, Dyson V15s Detect Submarine ve Apple AirPods 4 kazanan asil ve yedek talihliler belli oldu. Bu kampanya MPİ’nin 19.08.2025 tarihli E-24951361-255.01.02-76662 sayılı izniyle düzenlenmiştir.
Milli Piyango İdaresi'nin 19.08.2025 tarihli E-24951361-255.01.02-76662 sayılı izniyle düzenlenen Yemeksepeti Ağustos Kampanyası'nın çekilişi 8 Ekim 2025'te gerçekleştirildi. Toplam 42.965 katılımın olduğu çekilişte kazanan isimler şöyle:
iPhone 16 128 GB Asil Talihlileri
|No
|Ad Soyad
|Şehir
|1
|Sinem Tokmak
|İzmir
|2
|Göksu Elif Göksu
|İstanbul
|3
|Berfin Keskin
|Ankara
|4
|Ayşe Ersan
|Isparta
|5
|Naz Öz
|Ankara
iPhone 16 128 GB Yedek Talihlileri
|No
|Ad Soyad
|Şehir
|1
|Sedat Goseburhan
|İstanbul
|2
|Ozan Sönmez
|İstanbul
|3
|İlya Bilge
|İstanbul
|4
|Sibel Çakır
|İstanbul
|5
|Kübra Kara
|Ankara
Dyson V15s Detect Submarine Asil Talihlileri
|No
|Ad Soyad
|Şehir
|1
|Sema Sezgin
|İstanbul
|2
|Derya Yıldız
|Adana
|3
|Emre Ünver
|İstanbul
Dyson V15s Detect Submarine Yedek Talihlileri
|No
|Ad Soyad
|Şehir
|1
|Samed Çavuşoğlu
|İzmir
|2
|Gizem Dağ
|İstanbul
|3
|Sercan Baki
|İstanbul
Apple AirPods 4 Asil Talihlileri
|No
|Ad Soyad
|Şehir
|1
|Merve Gürbüz
|İstanbul
|2
|Cengiz Erol
|İstanbul
|3
|Esin Sanal
|İstanbul
|4
|Dilber Gamsız
|İstanbul
|5
|Mustafa Sakar
|İstanbul
|6
|Güner Yıldız
|İzmir
|7
|Seda Yönel
|İzmir
|8
|Dicle Öndeş
|İstanbul
|9
|Hüseyin Sayeban
|Düzce
|10
|Merve Güven
|Mersin
Apple AirPods 4 Yedek Talihlileri
|No
|Ad Soyad
|Şehir
|1
|Pelin Totuk
|Ankara
|2
|Nisa Nur Tan
|İstanbul
|3
|Gizem Fındık
|Ankara
|4
|Umut Şahin
|İstanbul
|5
|Nurgül Yaray
|Antalya
|6
|Sena Soy
|Ankara
|7
|Derya Yüzügüzel
|İstanbul
|8
|Emir Kap
|İstanbul
|9
|Ahmet Tan
|İstanbul
|10
|Ayça Özkan
|İstanbul
Not: Bu kampanya MPİ'nin 19.08.2025 tarihli E-24951361-255.01.02-76662 sayılı izniyle düzenlenmiştir. 8.10.2025 tarihinde yapılan çekilişe 42.965
katılım gerçekleşmiştir. İkramiye kazanan asil talihlilerin ikramiyelerini almak için 29.10.2025 tarihine kadar; yedek talihlilerin 13.11.2025 tarihine kadar kimlik fotokopileri ve iletişim bilgileri ile info@u2.com.tr mail adresine, 0212 217 41 21 nolu faksa ya da U2 Tanıtım'ın Sütlüce Mah. Bayrak Sok. No:4-A Beyoğlu-İstanbul adresine şahsen başvurmaları gerekmektedir. Bu tarihlere kadar başvurmayan ve kendisinden istenilen belgeleri eksiksiz teslim etmeyen talihliler ikramiyelerini alamazlar. Adresi eksiksiz olan talihlilere taahhütlü posta ile bildirim yapılacaktır. Postada meydana gelen gecikmelerden Yemek Sepeti Banabi Perakende Gıda Tic. A.Ş. sorumlu değildir. Adres bilgileri eksik veya bilinmeyen talihliler adına bu ilan tebliğ için yeterlidir. İkramiye son teslim tarihi 28.11.2025'tir. ÖTV ve KDV hariç olmak üzere; Veraset ve İntikal Vergisi ile diğer vergi, yasal yükümlülük ve harcamalar ikramiye kazanan talihlilere aittir. Bu kampanyaya 18 yaşından küçükler katılamaz, katılmış ve kazanmış olsalar dahi ikramiyeleri verilmez.