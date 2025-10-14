Yemeksepeti Ağustos Kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı! iPhone 16, Dyson V15s ve AirPods 4 kazanan talihliler belli oldu

Yemeksepeti’nin Ağustos ayına özel düzenlediği kampanyanın çekiliş sonuçları açıklandı. Çekilişte iPhone 16, Dyson V15s Detect Submarine ve Apple AirPods 4 kazanan asil ve yedek talihliler belli oldu. Bu kampanya MPİ’nin 19.08.2025 tarihli E-24951361-255.01.02-76662 sayılı izniyle düzenlenmiştir.

Giriş Tarihi: 14 Ekim 2025

Milli Piyango İdaresi'nin 19.08.2025 tarihli E-24951361-255.01.02-76662 sayılı izniyle düzenlenen Yemeksepeti Ağustos Kampanyası'nın çekilişi 8 Ekim 2025'te gerçekleştirildi. Toplam 42.965 katılımın olduğu çekilişte kazanan isimler şöyle:

iPhone 16 128 GB Asil Talihlileri

No Ad Soyad Şehir 1 Sinem Tokmak İzmir 2 Göksu Elif Göksu İstanbul 3 Berfin Keskin Ankara 4 Ayşe Ersan Isparta 5 Naz Öz Ankara

iPhone 16 128 GB Yedek Talihlileri

No Ad Soyad Şehir 1 Sedat Goseburhan İstanbul 2 Ozan Sönmez İstanbul 3 İlya Bilge İstanbul 4 Sibel Çakır İstanbul 5 Kübra Kara Ankara

Dyson V15s Detect Submarine Asil Talihlileri

No Ad Soyad Şehir 1 Sema Sezgin İstanbul 2 Derya Yıldız Adana 3 Emre Ünver İstanbul

Dyson V15s Detect Submarine Yedek Talihlileri

No Ad Soyad Şehir 1 Samed Çavuşoğlu İzmir 2 Gizem Dağ İstanbul 3 Sercan Baki İstanbul

Apple AirPods 4 Asil Talihlileri

No Ad Soyad Şehir 1 Merve Gürbüz İstanbul 2 Cengiz Erol İstanbul 3 Esin Sanal İstanbul 4 Dilber Gamsız İstanbul 5 Mustafa Sakar İstanbul 6 Güner Yıldız İzmir 7 Seda Yönel İzmir 8 Dicle Öndeş İstanbul 9 Hüseyin Sayeban Düzce 10 Merve Güven Mersin

Apple AirPods 4 Yedek Talihlileri

No Ad Soyad Şehir 1 Pelin Totuk Ankara 2 Nisa Nur Tan İstanbul 3 Gizem Fındık Ankara 4 Umut Şahin İstanbul 5 Nurgül Yaray Antalya 6 Sena Soy Ankara 7 Derya Yüzügüzel İstanbul 8 Emir Kap İstanbul 9 Ahmet Tan İstanbul 10 Ayça Özkan İstanbul

Not: Bu kampanya MPİ'nin 19.08.2025 tarihli E-24951361-255.01.02-76662 sayılı izniyle düzenlenmiştir. 8.10.2025 tarihinde yapılan çekilişe 42.965

katılım gerçekleşmiştir. İkramiye kazanan asil talihlilerin ikramiyelerini almak için 29.10.2025 tarihine kadar; yedek talihlilerin 13.11.2025 tarihine kadar kimlik fotokopileri ve iletişim bilgileri ile info@u2.com.tr mail adresine, 0212 217 41 21 nolu faksa ya da U2 Tanıtım'ın Sütlüce Mah. Bayrak Sok. No:4-A Beyoğlu-İstanbul adresine şahsen başvurmaları gerekmektedir. Bu tarihlere kadar başvurmayan ve kendisinden istenilen belgeleri eksiksiz teslim etmeyen talihliler ikramiyelerini alamazlar. Adresi eksiksiz olan talihlilere taahhütlü posta ile bildirim yapılacaktır. Postada meydana gelen gecikmelerden Yemek Sepeti Banabi Perakende Gıda Tic. A.Ş. sorumlu değildir. Adres bilgileri eksik veya bilinmeyen talihliler adına bu ilan tebliğ için yeterlidir. İkramiye son teslim tarihi 28.11.2025'tir. ÖTV ve KDV hariç olmak üzere; Veraset ve İntikal Vergisi ile diğer vergi, yasal yükümlülük ve harcamalar ikramiye kazanan talihlilere aittir. Bu kampanyaya 18 yaşından küçükler katılamaz, katılmış ve kazanmış olsalar dahi ikramiyeleri verilmez.