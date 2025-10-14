TikTok yayını yakalattı, şiddet olayı infial yarattı

Diyarbakır’da hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.İ, TikTok’ta yaptığı canlı yayınla yakalandı. Ağrı’da ise 14 yaşındaki çocuk, 17 yaşındaki üç kişi tarafından ağır şekilde darbedildi. Ailesi, saldırganların hâlâ serbest olduğunu belirterek yardım çağrısı yaptı.

14 Ekim 2025

Diyarbakır'da yağma, hükümlü ve tutuklunun kaçması, uyuşturucu madde kullanımı gibi suçlardan hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.İ, Tiktok'tan canlı yayın açtı.

Arkasında sokak tabelasını gören polis, hemen operasyon düzenleyip İ.'yi yakaladı.Ağrı'da iddiaya göre 14 yaşındaki A.E., 17 yaşındaki 3 kişi tarafından tenha bir yerde öldüresiye dövüldü. Yüzü tanınmayacak hale gelen çocuğun ailesi, Mattia Ahmet Minguzzi olayına benzer bir olay yaşamak istemediklerini belirterek yardım beklediklerini ifade etti. Anne Aysu B., "Saldırganlar hâlâ dışarıda, tehdit mesajları atıyor" dedi.