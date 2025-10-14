Sivas’ta Şimşek kardeşleri öldüren sanığa iki kez ağırlaştırılmış müebbet

Umutcan ve Melisa Şimşek kardeşleri katleden Hüseyin Sönmez, 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 17,5 yıl hapse mahkûm edildi. Mahkeme indirimsiz karar verdi. Anne Ayşegül Şimşek, “En ağır cezayı verdiler ama bu davanın peşini bırakmayacağım” dedi.

Giriş Tarihi: 14 Ekim 2025

Sivas'ta evlerinde Umutcan (22) ve Melisa Şimşek (16) kardeşleri öldüren Hüseyin Sönmez, 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 17,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, sanık hakkında indirim uygulamazken, tüm cezaları üst sınırdan verdi. Şimşek kardeşlerin annesi Ayşegül Şimşek, "Bunun gibi katillerin bu dünyada yaşamaması gerekiyor.

Nefes almaları bile hata. En ağır cezadan verdiler, sağ olsunlar. Ama ben bu davanın peşini bırakmayacağım" dedi.