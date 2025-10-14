Paris hayali kâbusa döndü: Sahte tur şirketine 130 bin lira kaptırdılar

Üsküdar’da bir çift, “Dussa Turizm” adlı ofisten 2 bin 800 euroya Paris turu satın aldı. Ancak turun kayıtlı olmadığını öğrenince dolandırıldıklarını anladı. Şirket sahibinin 10 yıla kadar hapsi istendi.

İstanbul Üsküdar'da Ali ve eşi Vildan D.'nin tatil planı, geçtiğimiz yıl Nisan ayında bir alışveriş merkezinde gezerken gördükleri bir turizm ofisine girmeleriyle alt üst oldu. Üzerinde özel bir tur şirketinin tabelası bulunan "Dussa Turizm" isimli iş yerinde çalışan Nermin Ş., kendilerine Paris-Benelux turu tanıttı. Çift, 2 bin 800 euro (130 bin lira) değerindeki bir haftalık Paris turunu satın almaya karar verdi. Ödemeyi nakit olarak ofis çalışanı Rukiye B.'ye teslim etti. Ali D., başka bir arkadaşına Prag turu satın almak için aynı ofise gitti ancak, kendisinin satın aldığı turun hiçbir rezervasyon kaydının olmadığını fark etti. Çift, soluğu savcılıkta aldı. Şüpheli turizm ofisi sahibi Duygu Y.'nin 10 yıla kadar hapsi istendi.