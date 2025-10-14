Nişan sonrası altın bileklik krizi: Yargıtay noktayı koydu

Hatay’da nişan atan çiftin takı davasında, erkeğin ailesinin sunduğu kuyumcu kartviziti delil sayılmadı. Yargıtay, kartvizitin bilekliğin takıldığını kanıtlamaya yeterli olmadığını belirterek kararı bozdu.

Hatay'da bir çift nişan attı. Takılar davalık oldu. Erkeğin ailesi, kıza takılan altın bilekliğin geri iadesini isteyip dosyaya kuyumcu kartvizitini delil olarak sundu. Yerel mahkeme, kartviziti delil saydı ancak Yargıtay kararı bozdu. Yargıtay kararında kuyumcu kartviziti ile bilekliğin takıldığının ispatlanamayacağını belirtti. Söz konusu kararda "Üzerinde gram ve ayar haricinde başka bir bilgi yer almayan ve her zaman düzenlenmesi mümkün olan bu delile itibar edilmesi mümkün değildir" denildi.