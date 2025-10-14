Esenyurt’ta dilencinin üzerinden 67 çeyrek altın çıktı
Esenyurt’ta vatandaşlardan para toplayan kadın, zabıta takibinin ardından polis tarafından yakalandı. Üzerinden 67 çeyrek altın ve 2 bin 700 lira nakit para çıktı.
İstanbul Esenyurt'ta bir kadın, şüpheli hareketleri üzerine zabıta ekipleri tarafından takibe alındı. Vatandaşlardan para topladığı tespit edilen kadın takip sonrası polis tarafından gözaltına alındı. Şüpheli kadın, karakola götürülerek üstü arandı. Aramada, kadının üzerinden 67 adet çeyrek altın ve 2 bin 700 lira nakit para çıktı. Ele geçirilen nakit para ve altınlarla ilgili tutanak tutulurken, kadına bin 406 lira para cezası uygulandı.