Donör olacakken lösemi çıktı

Lösemili çocuklara destek olmak için kök hücre bağışı etkinliğine katılan Adanalı Sibel Özdemir’e, testler sonrası “Bifenotipik Akut Lösemi” teşhisi konuldu. Altı aydır tedavi gören Özdemir, “Bağış yapmaya gitmeseydim hastalığımı öğrenemeyecektim” dedi.

Giriş Tarihi: 14 Ekim 2025

Adana'da yaşayan finans danışmanı Sibel Özdemir (38), 20 Mart'ta arkadaşı tarafından lösemili çocuklara destek amacıyla düzenlenen kök hücre bağışı etkinliğine katıldı. Bağış sırasında kanının durmaması nedeniyle Türk Kızılay personelinin tavsiyesi üzerine özel hastaneye gitti. Kan testlerinde bazı değerleri düşük çıkan Sibel'e, ileri tetkiklerin ardından kan kanseri türü olan "Bifenotipik Akut Lösemi" teşhisi konuldu. Tedavisine Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde başlanan talihsiz kadın, 6 aydır hem kendi hem de diğer hastaların sağlığına kavuşması için bağışçı arıyor. Sibel Özdemir, "Kök hücre bağışı yapmaya gitmeseydim, bu hastalığı öğrenemeyecektim" ifadelerini kullandı.