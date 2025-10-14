Bursaspor maçı öncesi skandal: Küflü sucuk ve bozuk köfte yakalandı

Bursa’da stadyum çevresinde yapılan denetimlerde taraftarlara satılmak istenen köfte ve sucukların bozuk olduğu tespit edildi. Ürünler imha edilirken, 25 seyyar satıcıya işlem yapıldı ve 2 bin 953 lira ceza kesildi.

Giriş Tarihi: 14 Ekim 2025

Bursa Büyükşehir ve Osmangazi Belediyesi zabıta ekipleri, 2. ligde mücadele eden Bursaspor-Menemen FK maçı öncesinde stadyum çevresinde denetim yaptı. Şüpheli gıda ürünlerine rastladı.

Taraftarlara satılmak üzere hazırlanan köftelerin daha önce pişirildiği, uygun koşullarda saklanmadığı ve kötü koku yaydığı tespit edildi.

Aynı noktadaki sucukların ise küf tuttuğu ve insan sağlığını tehdit edecek durumda olduğu belirlendi. Tüm ürünler imha edildi. Denetimlerde 25 seyyar satıcıya işlem yapılırken, belediye ekipleri tarafından toplam 2 bin 953 TL para cezası kesildi.