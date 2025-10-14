Ay-Yıldız hayaliyle koştu, Galatasaray’a transfer oldu

Sivas’taki Çocuk Evi’nde yetişen 14 yaşındaki Mevlüde Tutak, kros yarışlarında elde ettiği birincilikle Galatasaray’ın dikkatini çekti ve sarı-kırmızılı kulübe transfer oldu.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 14 Ekim 2025

Paylaş





ABONE OL

Sivas'ta Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı Çocuk Evi'nde yetişen Mevlüde Tutak (14) atletizmde büyük başarıya imza attı. Sivas'ta düzenlenen 2024-2025 Eğitim- Öğretim Yılı Kros Birinciliği İl Yarışmaları'nda yıldızlar kız kategorisi 2000 metrede birinci oldu. Mevlüde'nin bu başarısı Galatasaray'ın da dikkatini çekti. Galatasaray, Mevlüde'yi transfer etti. Mevlüde, "Tek hayalim uluslararası yarışmalarda Ay-Yıldızlı bayrağımızı dalgalandırmak" dedi.