Rojin’in babası isyan etti: Bu bir cinayet, peşini bırakmayacağım

Van’da kaybolduktan 18 gün sonra ölü bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş’in ölümüne ilişkin raporda iki farklı erkek DNA’sı tespit edildi. Baba Nizamettin Kabaiş, bu bir cinayet, 'katiller yakalanana kadar mücadele edeceğim” dedi.

Giriş Tarihi: 13 Ekim 2025

Van'da kaybolduktan 18 gün sonra sahilde cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında hazırlanan raporda göğüs ve vajina bölgesinde 2 erkek DNA'sı tespit edilmesiyle ilgili babası Nizamettin Kabaiş, "Baştan beri belliydi, bir cinayet olduğu. Benim dediğim çıktı.

Onlar kapatmaya çalıştılar ama ben bir baba olarak katiller yakalanana kadar mücadele edeceğim. Asla bu işin peşini bırakmayacağım.

Gerekirse, annesiyle Ankara'ya gideceğim" şeklinde konuştu.