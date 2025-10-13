Minik Teoman için umut seferberliği

SMA Tip 1 teşhisi konulan 2,5 aylık Teoman için Dubai’deki gen tedavisi masraflarını karşılamak amacıyla yardım kampanyası başlatıldı. Ailesi, zamanın daraldığını belirterek destek çağrısında bulundu.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 13 Ekim 2025

Paylaş





ABONE OL

Aydın Kuşadası'nda yaşayan Yağmur ve Enis Talha Çiftçi'nin 2,5 aylık bebekleri Teoman'a SMA Tip 1 tanısı konuldu. Dubai'de uygulanacak gen tedavisi için gerekli olan 1 milyon 817 bin dolarlık masrafın karşılanabilmesi amacıyla sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle yardım kampanyası başlatıldı. Aile, tedavi için zamanın daraldığını belirterek destek çağrısında bulundu. Yağmur Çiftçi, "Paranın yüzde 12'sine ulaşabildik" dedi.