Minik Teoman için umut seferberliği
SMA Tip 1 teşhisi konulan 2,5 aylık Teoman için Dubai’deki gen tedavisi masraflarını karşılamak amacıyla yardım kampanyası başlatıldı. Ailesi, zamanın daraldığını belirterek destek çağrısında bulundu.
Aydın Kuşadası'nda yaşayan Yağmur ve Enis Talha Çiftçi'nin 2,5 aylık bebekleri Teoman'a SMA Tip 1 tanısı konuldu. Dubai'de uygulanacak gen tedavisi için gerekli olan 1 milyon 817 bin dolarlık masrafın karşılanabilmesi amacıyla sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle yardım kampanyası başlatıldı. Aile, tedavi için zamanın daraldığını belirterek destek çağrısında bulundu. Yağmur Çiftçi, "Paranın yüzde 12'sine ulaşabildik" dedi.