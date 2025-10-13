Kağıthane’de açılış öncesi kuaför kundaklandı

Gece saatlerinde binaya giren kasklı iki kişi, kuaförü benzin dökerek ateşe verdi. İş yeri sahibinin iddiasına göre zarar 800 bin lirayı buldu.

Giriş Tarihi: 13 Ekim 2025

İstanbul Kağıthane'de önceki gün sabah saatlerinde açılışı yapılacak kuaför gece saatlerinde binaya giren 1'i kadın kasklı 2 şüpheli tarafından benzin dökülerek kundaklandı.

Alev alev yanan kuafördeki eşyalar kullanılamaz hale geldi. Umut Aracı (32), "Bilerek son güne bıraktılar, zarar ziyan fazla olsun diye. Yaklaşık 800 bin lira zararı var" dedi.