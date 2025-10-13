Balıkesir’de itfaiyeden yürek ısıtan kurtarma: Küçük kedi mucizeyle hayata döndü
Denize düşen yavru kedi, itfaiye ekiplerinin fiber tekneyle yaptığı zorlu müdahaleyle kurtarıldı. Soğuk sulara rağmen gerçekleşen operasyon, vicdanın ve umudun sembolü oldu.
Balıkesir'de soğuk ve karanlık sulara düşen küçük kedi, çaresizce mücadele ederken bir mucize yaşandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, fiber bir tekneyle geminin altında boğulmak üzere olan kediyi denizden kurtardı. Soğuk ve zorlu şartlarda gerçekleşen bu kurtarma hayata tutunmanın, umudun ve vicdanın en güzel örneği oldu.