Acılı anneden destek çağrısı: Yalnız kalmak istemiyorum

Giriş Tarihi: 13 Ekim 2025

Korkunç olay, 6 Mayıs 2025'te Sivas'ta yaşandı. Umutcan ve Melisa Şimşek kardeşler, Hüseyin Sönmez tarafından vahşice katledildi. Katil, Ankara'da yakalandı. Sivas 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 2. duruşması 1 Ekim tarihinde gerçekleşti. Duruşmaya vahşice işlenen cinayetlerin sanığı Hüseyin Sönmez'in ev hapsi ve akıl hastanesinde yatma isteği damgasını vurdu. Konya'dan gelip Sivas'ta cinayeti işlediği düşünülen Sönmez, tüm güvenlik kamerası kayıtları ve delillere rağmen suçlamaları reddetti.

Olay günü köyde bulunan anne Ayşegül Şimşek, "Belki de bu şahsın asıl hedefi bendim. Ben de gelmeyince çocukları öldürmüş ve kaçmış. Eve geç saatte geldiğimde kimseyi görmedim. Apartmanda sesleri duyanlar olmuş ama çocuklar kendi aralarında kavga ediyor sanmışlar. O yüzden kimse polisleri aramamış" dedi.