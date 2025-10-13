6 saatlik operasyonla kurtarıldı, sınır dışı edildi

İstanbul’da 6 saat süren operasyonla kurtarılan Brezilyalı turist Caires Ferraiera’nın, pasaportunu kaybettikten sonra sokakta yaşamaya başladığı belirlendi. Ferraiera, işlemlerinin ardından Geri Gönderme Merkezine teslim edilerek sınır dışı edildi.

Giriş Tarihi: 13 Ekim 2025

İstanbul Beyoğlu'nda geçtiğimiz ay ilginç bir olay yaşandı. Bir kişi Kasımpaşa- Hasköy Tüneli girişinin yanındaki duvarda mahsur kaldı. İtfaiye ekiplerinin 6 saatlik çalışmasıyla kurtarılan kişinin ise Portekizli Caires Ferraiera olduğu öğrenildi. Ekiplerinin çalışmaları sonrasında kurtarılan adam, hastaneye kaldırıldı.

Tercüman eşliğinde görüşme yapıldı. Caires Ferraiera'nın İzmir Adnan Menderes Havalimanına geldiği, buradan İstanbul'a geçtiği, bu süre içerisinde pasaportunu kaybettiği bilgisine ulaşıldı.

Pasaport çıkarmak için konsolosluğun Kasımpaşa'da olduğunu sanarak buraya gelen Ferraiera'nın sokakta yaşamaya başladığı öğrenildi.

Ferraiera, emniyetteki işlemlerinin ardından, Geri Gönderme Merkezine teslim edilerek sınır dışı edildi.

