İşçileri taşıyan kamyonet ile kamyon çarpıştı: Çok sayıda yaralı var!

Giriş Tarihi: 12 Ekim 2025 18:15

İşçileri taşıyan kamyonet ile kamyon çarpıştı: 14 yaralı. (DHA)

Sürücülerinin isimleri ve plakaları öğrenilemeyen tarım işçilerini taşıyan kamyonet ile kamyon, çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kamyonette sıkışan 2 kişi çıkarıldı.