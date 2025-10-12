Gaziantep’e Avrupa’nın en yüksel yerel yönetim onuru ödülü geldi...

Giriş Tarihi: 12 Ekim 2025

Videoda Gaziantep'in çevre yatırımları, tarihi mirası, kültürel projeleri ve altyapı çalışmaları tanıtıldı. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi tarafından verilen 2025 Avrupa Ödülü Takdim Töreni'nde yaptığı konuşmada, Gaziantep'in kardeşlik ve dayanışma anlayışıyla bu büyük başarıya ulaştığını söyledi. Şahin, Gaziantep'in uzun soluklu bir çalışmanın sonunda Avrupa Ödülü'ne layık görüldüğünü belirterek, "Bu ödül, kardeşliğin, iyi günde kötü günde birlikte olmanın, dayanışmanın ödülüdür.



Bu yolculuğa 11 yıl önce çıktık. Önce Avrupa Diploması'nı aldık, ardından Şeref Bayrağı'nı, sonra Şeref Plaketi'ni kazandık ve bugün en yüksek aşama olan Avrupa Ödülü'nü almak nasip oldu. Bu ödül bize büyük bir sorumluluk yüklüyor. Gaziantep modeli, Türkiye modeli olana kadar; kardeşliğin, dayanışmanın ve üretimin simgesi olmaya devam edeceğiz" dedi. Gaziantep'in Avrupa ile Asya arasında bir köprü kurduğunu vurgulayan Şahin şöyle konuştu: "Bu köprü sadece taşla, bina ile kurulmaz. Bu köprü, empatiyle, kültürle, dayanışmayla kurulur. Biz kardeş şehirlerimizden çok şey öğrendik; onlardan kurumsallığı, çevreye sahip çıkmayı; onlar da bizden cömertliği, direnci, misafirperverliği öğrendi."



Gaziantep'e Avrupa ödülü (Takvim.com.tr)

GAZİANTEP HAK ETTİ

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Avrupa Ödülü Alt Komitesi Başkanı Miloš Konatar, törende yaptığı konuşmada Gaziantep'in, insanlarının sıcaklığı, üretkenliği ve çalışkanlığıyla bu ödülü hak ettiğini belirtti. Konatar, "Parlamenterler Meclisi adına sizleri bir kez daha kutlamak istiyorum. Kıymetli Başkan Fatma Şahin, bu ödül burada ve bunu sizler hak ettiniz. Bu ödül, yalnızca Gaziantep'in değil, tüm Türkiye halkınındır" dedi.



KARARLILIK VE VİZYONUN GÖSTERGESİ

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Mehmet Kemal Bozay, törende yaptığı konuşmada, Gaziantep'in kazandığı Avrupa Ödülü'nün Türkiye'nin Avrupa kurumlarındaki yerini güçlendiren önemli bir adım olduğuna dikkat çekti. Gaziantep'in bu ödüle uzun soluklu ve kararlı bir süreç sonunda ulaştığını belirten Bozay şu ifadeleri kullandı: "Bu ödül, Belediye Başkanımız ve Gaziantep halkının sabırla, inatla ve istikrarla sürdürdüğü çalışmaların sonucudur. Her aşaması dikkatle değerlendirilen bu süreç, Gaziantep'in kararlılığının ve vizyonunun bir göstergesidir."





Ödül, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) tarafından her yıl Avrupa idealini en aktif biçimde destekleyen şehre veriliyor.

