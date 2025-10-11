Kültür yolu festivali Mezapotamya’nın kalbi Diyarbakır’da başladı: 9 gün boyunca sanatın merkezi olacak!

Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı törende yaptığı konuşmada projelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu; "2024 ve 2025 yıllarında Diyarbakır Surları 9. Etap Restorasyonu, Cahit Sıtkı Tarancı Müzesi, Paşa Hamamı, Silvan Atatürk Evi, Saint George Kilisesi ve Çardaklı Hamamı gibi önemli restorasyon çalışmalarını gerçekleştirildik.Diyarbakır Cezaevi'nin müzeye dönüştürülmesi projesinin ilk etabını tamamladık 2. etabına başlamak için ise çalışmalarımızı sürdürüyoruz.Kentin tarihsel zenginliğini gün yüzüne çıkarmak amacıyla Zerzevan Kalesi, İç Kale Artuklu Sarayı, Çayönü Tepesi, Eğil Kalesi'nde kazı ve restorasyon çalışmalarını yürütüyoruz"

Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcısı Diyarbakır arkeoloji müzesi nde gerçekleşen açılışta "Bu vizyonun en somut yansıması olan Türkiye Kültür Yolu Festivalleri, bugün kültür ve sanatı şehirle, insanla, geçmişle ve gelecekle buluşturan büyük bir kültür ve sanat hareketine dönüşmüştür.Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı vizyonuyla çocuklarımızın gurur duyacağı bir geleceği hep birlikte inşa ediyoruz. Kültürün ve sanatın birleştirici gücüne inanıyor; bu festivalleri barışa, kardeşliğe ve aydınlık yarınlara uzanan bir umut köprüsü olarak görüyoruz" dedi.

Fotoğraf (takvim.com.tr)

MEZEPOTAMYA'NIN KALBİ DİYARBAKIR 9 GÜN BOYUNCA SANATLA AYDINLANACAK

Açılış töreninin ardından Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, beraberindeki heyetle birlikte ilk olarak Diyarbakır Arkeoloji Müzesi'ni ziyaret etti. Müze gezisi sırasında, heyete kentin binlerce yıllık tarihini yansıtan eserler ve arkeolojik buluntular hakkında bilgi verildi."

Ziyaretin ardından, tarihi Saint George Kilisesi'nde açılan sergiler gezildi. Kilisenin etkileyici atmosferinde, modern sanatın iki büyük ustasını Diyarbakır'da sanatseverlerle buluşturan 'Pablo Picasso: Yaratılış Her Şeydir' ve 'Auguste Rodin: Belle Époque ve Bohemya' sergileri ilgiyle incelendi. Son olarak, 'Tematik Sergileme Arkeoloji 2' alanında yer alan 'Şehzadeler, Sultanlar ve Oyuncaklar Sergisi' gezildi; Osmanlı dönemine ait el yapımı oyuncaklar, minyatür figürler ve kültürel mirası yansıtan eserler büyük beğeni topladı.

Ziyaretlerin devamında Dağkapı 1 ve 2 Nolu Burç'ta yer alan "Ben Yıkılmayacağım" sergisi de incelendi. Tarihi surların gölgesinde düzenlenen bu özel sergi, kentin geçmişten günümüze uzanan direniş ruhunu ve yeniden doğuş hikâyesini yansıtan etkileyici eserleriyle dikkat çekti. Surların arasında yankılanan güçlü görsel anlatımlar, Diyarbakır'ın köklü geçmişine ve kültürel mirasına ayna tuttu.