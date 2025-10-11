Kültür yolu festivali Mezapotamya'nın kalbi Diyarbakır'da başladı: 9 gün boyunca sanatın merkezi olacak!
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye’nin yedi bölgesinde, yirmi şehirde gerçekleştirilen Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin en etkileyici duraklarından biri olan Diyarbakır, dokuz gün boyunca kültür, sanat ve tarih dolu etkinliklerle kültür ve sanatın merkezi olacak.
Mezopotamya'nın kalbinde yer alan Diyarbakır, surları, Ulu Camii'si, Hevsel Bahçeleri ve kadim çarşılarıyla bu yıl dördüncü kez Türkiye Kültür Yolu Festivali'ne ev sahipliği yaparak köklü mirasını çağdaş sanatla buluşturuyor.
Diyarbakır Kültür Yolu Festivali'nin açılışı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı'nın katılımıyla Diyarbakır Arkeoloji Müzesi'nde gerçekleştirilen törenle başladı. Törene Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Eski Bakanı Mehmet Mehdi Eker,Türkiye Kültür Yolu Festivali Direktörü Selim Terzi, il protokolü ve çok sayıda sanatsever katıldı.
DİYARBAKIR: MEDENİYETLERİN İZİNDE, KÜLTÜRÜN KALBİNDE
Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı törende yaptığı konuşmada;
"Bugün, Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 17. durağında, "tarih, kültür ve medeniyetin kadim şehri" Diyarbakır'da yeniden sizlerle bir araya gelmenin heyecanını yaşıyorum. Fırat ve Dicle'nin kadim kolları arasında yer alan Diyarbakır, binlerce yıllık tarihi, kültürel mirası, zengin mutfağı ve misafirperver insanıyla Anadolu ve Mezopotamya'nın en seçkin ve eşsiz kültürel merkezlerinden biridir. Asurlulardan Osmanlı'ya uzanan 33 medeniyetin izlerini taşıyan şehir, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Surları ve Hevsel Bahçeleriyle kültürün ve sanatın yaşayan bir sembolüdür. Bugüne kadar Diyarbakır'da kültürel mirasın korunması ve yaşatılması amacıyla çok sayıda restorasyon, proje ve kütüphane yatırımını hayata geçirdik; bu kapsamlı çalışmalar, Diyarbakır'ı kültür, sanat ve bilginin buluştuğu bir merkez haline getirirken, şehrin turizm potansiyelini artırarak ekonomik ve kültürel kalkınmasına da önemli katkılar sunmaktadır."