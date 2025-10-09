takvim-logo

Tespo Çekiliş sonuçları açıklandı... İşte Kia Yeni Ev 3 Elegance Long Range 2025 Model Otomobil ve Samsung Galaxy S25 12/256 Gb Cep Telefonu kazanan asil ve yedek talihliler...

Tespo çekiliş sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’nden alınan 18.07.2025 tarih E-40453693-255.01.02-75322 sayılı izin ile Tespo Tüketim Malları Tic. ve San. A.Ş. adına; 01.08.2025 (Saat 08.00) – 30.09.2025 (Saat 21.00) tarihleri arasında Mucize Tanıtım tarafından düzenlenen Tespo kampanyasına 320.386 iştirakçi katılmıştır.

Tespo Çekiliş sonuçları açıklandı... İşte Kia Yeni Ev 3 Elegance Long Range 2025 Model Otomobil kazanan asil talihli...
Kia Yeni Ev 3 Elegance Long Range 2025 Model Otomobil kazanan yedek talihli...
Samsung Galaxy S25 12/256 Gb Cep Telefonu kazanan asil talihliler...
Samsung Galaxy S25 12/256 Gb Cep Telefonu kazanan yedek talihliler..
İşte Samsung UE 65DU7000 65" 163 CM 4K UHD Smart TV kazanan asil talihliler...
İşte Samsung UE 65DU7000 65" 163 CM 4K UHD Smart TV kazanan yedek talihliler...
İşte Delonghi Magnifica Evo ECAM290,81.TB Otomatik Espresso Makinesi kazanan asil talihliler...
İşte Delonghi Magnifica Evo ECAM290,81.TB Otomatik Espresso Makinesi kazanan yedek talihliler...
