Nevşehir Devlet Hastanesi'nde rüşvet operasyonu: Test sonuçlarını değiştirip para aldılar!

Nevşehir Devlet Hastanesi’nde rüşvet ve sahtecilik operasyonu düzenlendi. Emniyet ekiplerinin yürüttüğü soruşturma kapsamında, test sonuçlarını para karşılığı değiştirdikleri öne sürülen aralarında sağlık çalışanlarının da bulunduğu 20 kişi gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: 09 Ekim 2025 11:19

Nevşehir Devlet Hastanesi'nde test sonuçlarını değiştirdikleri gerekçesiyle aralarında sağlık personelinin de bulunduğu şahıslara operasyon düzenlendi.

20-30 BİN TL ALIP TESTLERİ DEĞİŞTİRDİLER

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Nevşehir Devlet Hastanesi'nde görevli bazı bilgi işlem çalışanlarının işlem başına 20-30 bin TL tutarında rüşvet alıp, uyuşturucu kullanan kişilerin denetimli serbestlik kapsamında verdikleri test sonuçlarını sistem üzerinde değiştirdiklerini, alkollü araç kullanırken yakalanan sürücülerin kandan yapılan alkol test sonuçlarını değiştirdiklerini, özel güvenlik olabilmek için alınan doktor raporu sırasında yapılan uyuşturucu test sonuçlarında da değişiklik yaptıklarını tespit etti.

20 GÖZALTI

Nevşehir ve Kayseri'de gerçekleştirilen operasyonlarda aralarında sağlık personelinin de olduğu 20 şüpheli, 'Resmi belgede sahtecilik' suçlamasıyla gözaltına alındı.

Şüpheliler, polis merkezine götürüldü.