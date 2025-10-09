"Hayat Yeniden" çocukları dünya yetimlerine umut oldu

Giriş Tarihi: 09 Ekim 2025 14:33

Hayat Yeniden Eğitim ve Kültür Vakfı, dezavantajlı çocukların sosyal, kültürel ve sportif alanlarda güçlenmesini destekleyen bir etkinliğe daha imza attı.

YETİMLERE UMUT MESAJI

Etkinlikte çocuklar, Filistin'deki yetim çocuklar da dahil olmak üzere tüm dünya yetimlerine umut mesajı verdi. Seremoni, çocukların takım kaptanlarına çiçek takdimi ve hatıra fotoğraf çekimiyle büyük bir ilgiyle izlendi.

Hayat Yeniden Vakfı çocukları, Filistin dahil tüm dünya yetimlerine umut mesajı verdi

Hayat Yeniden Vakfı Başkanı Zeynep Nur Yerhan, etkinliğe ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Hayat Yeniden Vakfı olarak depremde ebeveyn kaybı yaşamış çocuklarımıza sanatla, sporla ve bilimle destek olmaya çalışıyor, gelecek kariyerlerinin inşasına katkı sunuyoruz. Bu anlamda 1800'lü yıllardan bu yana Türkiye'deki çocuklara aynı misyonla hizmet eden Darüşşafaka'yı takdirle takip ediyoruz. Bu buluşma bizim için çok anlamlıydı. Davetleri için her iki takıma teşekkür ediyoruz."