Esenyurt’ta aracının başında bekleyen kadına 2 araç çarptı: Kaza kamyonet sürücüsün kamerasına yansıdı!
TEM Otoyolu Esenyurt mevkiinde iddiaya göre yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda 3 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazaya karışan araçlardan birinin sürücüsü olan kadın, çantasını ön koltuktan almaya çalıştığı sırada otomobilin geri kayması sonucu 2 aracın arasında kaldı. Araçların arasında sürüklenen kadın sol şeritten gelen kamyonetin çarpması sonucu yaralandı. Kaza anı, kazaya karışan kamyonet sürücüsü tarafından kaydedildi.
Akılalmaz kaza, saat 11.00 sıralarında TEM Otoyolu Esenyurt Gişeleri mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda 3 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazanın ardından aracına binmeye korkan kadın çevredeki bir vatandaştan yardım istedi. Bu sırada kadın ön koltukta duran çantasını almaya çalıştı. İddiaya göre direksiyon başına geçen kişi gaz pedalına basınca araç geri manevra yaptı. Kendi aracıyla sağ şeritte bulunan araç arasında sıkışan kadın bir süre sürüklendi.
Ardından da kazayı görüntüleyerek yolda ilerleyen sürücünün kullandığı kamyonet kadına çarptı.
