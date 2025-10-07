Yalova’da kadın cinayeti: Belgin Aslanoğlu eşi tarafından katledildi

Yalova’da Belgin ve Özgür Aslanoğlu çifti arasında sokakta çıkan tartışma kanlı bitti. Yanındaki tabancayı kullanan Özgür Aslanoğlu, eşini göğsünden ve ardından başından vurarak öldürdü. Polis, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Giriş Tarihi: 07 Ekim 2025

Yüreklerı yakan kadın cinayeti haberinin bu kez adresi Yalova'ydı. Belgin ve Özgür Aslanoğlu çifti, dün bilinmeyen nedenden dolayı sokakta tartıştı.

Koca, yanında taşıdığı tabancayı çekip eşine ateş etti. Silah tutukluk yaparken, göğsünden vurulan Belgin Aslanoğlu, kaçmaya çalıştı.

Özgür Aslanoğlu, tutukluluğu giderdikten sonra bu kez de Belgin Aslanoğlu'nu başından vurdu. Belgin Aslanoğlu, olay yerinde hayatını kaybetti.

Polis, katilin yakalanması için çalışma başlattı.