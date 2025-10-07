Vietnamlı gelin aşkı için Yüksekova’ya geldi

Sosyal medyada tanıştığı Nedim Bilici için Türkiye’ye gelen Vietnamlı Thi Hoa Chau, Müslüman olup Viyan adını aldı. Çift, Hakkari’nin Yüksekova ilçesine bağlı Yeşildere Köyü’nde görkemli bir düğünle dünyaevine girdi. Düğüne yurt içi ve yurt dışından çok sayıda davetli katıldı.

Hakkari Yüksekova'da yaşayan Nedim Bilici ile Vietnamlı Thi Hoa Chau, sosyal medyadan tanıştı. Vietnamlı gelin, aşkı uğruna sınırları aştı. Türkiye'ye geldi. Önce Müslüman olup Viyan adını aldı. Ardından hayatının aşkı Nedim'le telli duvaklı düğün yaptı. Çift, Yüksekova'ya bağlı Yeşildere Köyü'nde hayatlarını birleştirdi. Düğüne, yurt içi ve yurt dışından çok sayıda davetli katıldı.