Trabzon’un Vakfıkebir ilçesinde 2 ay önce eşini öldürüp kaçan Mustafa Sağlam’ın cesedi ormanda bulundu. Zanlının intihar ettiği ve cesedin hayvanlarca parçalanmış olabileceği değerlendiriliyor.

Vakfıkebir’de eşini öldüren zanlı ormanda ölü bulundu

Tabzon'un Vakfıkebir ilçesinde 2 ay önce Mustafa Sağlam (38), eşi Tuğba Sağlam'ı öldürdü.
Katil zanlısı, cinayetin ardından ormana kaçtı. Dün Sağlam'ın cesedi bulundu. Zanlının intihar ettikten sonra cesedinin hayvanlar tarafından parçalanmış olabileceği şüphesi üzerinde duruluyor.