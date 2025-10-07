Şişli’de silahlı saldırı: Avukat Serdar Öktem hayatını kaybetti

Trafikte aracının içinde saldırıya uğrayan avukat Serdar Öktem, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Polis, uzun namlulu silahlarla saldırı düzenleyen 4 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

07 Ekim 2025

istanbul Şişli'de Serdar Öktem, aracıyla trafikte beklediği sırada kimliği henüz belirlenemeyen şüphelilerin silahlı saldırısına uğradı. Ağır yaralanan Serdan Ökten, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ise uzun namlulu silahlarla saldırıyı düzenleyen 4 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.