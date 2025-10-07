Sayısal Loto 232 milyon devretti
6 bilen çıkmayınca 231 milyon 924 bin lira devretti. 5+1 bilen de olmadı. 5 bilenler 803 bin 928'er, 4 bilenler 10 bin 395'er, 3 bilenler 748'er, 2 bilenler 70'şer lira alacak.
232 MİLYON DEVRETTİ 797 BİN DEVRETTİ
10 BİLEN çıkmayınca 797 bin 845 lira devretti. 9 bilenler 19 bin 282'şer, 8 bilenler bin 377'şer, 7 bilenler 253'er, 6 bilenler 43'er, hiçbir numarayı bilemeyenler 33'er lira ikramiye alacak.