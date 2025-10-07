Nobel Ödül Töreni ne zaman, hangi tarihte? 2025 Nobel Ödülü kategorileri…
Bilim, edebiyat ve barış alanlarında dünyanın en prestijli ödüllerinden biri olarak kabul edilen Nobel Ödülleri, her yıl olduğu gibi bu yıl da sahiplerini bulmaya hazırlanıyor. Peki 2025 Nobel Ödül Töreni ne zaman, hangi tarihte? İşte Nobel Ödülü kategorileri…
İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi, Karolinska Enstitüsü, İsveç Akademisi ve Norveç Nobel Komitesi tarafından verilen ödüller fizik, kimya, fizyoloji veya tıp, edebiyat ve barış alanlarında dağıtılıyor. Ayrıca ekonomi alanında verilen Sveriges Riksbank Ekonomi Ödülü de Nobel haftasının önemli bir parçasını oluşturuyor. Peki Nobel Ödül Töreni hangi tarihte yapılacak?
2025 NOBEL ÖDÜL TÖRENİ NE ZAMAN?
2025 yılı Nobel Ödül Töreni'nin, 10 Aralık tarihinde gerçekleştirilmesi planlanıyor.
NOBEL ÖDÜL TÖRENİ NEREDE YAPILIR?
Törenin, Norveç'in başkenti Oslo'da yapılacak.
NOBEL ÖDÜLLERİ TAKVİMİ
2025 yılı Nobel haftasında ödüller farklı günlerde sahiplerini bulacak. Fizyoloji veya Tıp Ödülü 6 Ekim'de, Fizik Ödülü 7 Ekim'de, Kimya Ödülü ise 8 Ekim'de açıklanacak. Edebiyat alanındaki Nobel Ödülü 9 Ekim'de sahibini bulurken, merakla beklenen Nobel Barış Ödülü kazananı 10 Ekim'de duyurulacak. Ekonomi dalında verilen Sveriges Riksbank Ekonomi Ödülü ise 13 Ekim'de açıklanacak.
ADAYLAR NASIL BELİRLENİYOR?
Nobel Ödülleri her yıl Alfred Nobel'in ölüm yıldönümü olan 10 Aralık tarihinde takdim ediliyor ve bu tarih "Nobel Günü" olarak anılıyor. Ancak adaylık süreci oldukça gizli yürütülüyor. Nobel Komitesi kurallarına göre, aday gösterilen kişilerin isimleri en az 50 yıl boyunca kamuoyuyla paylaşılmıyor. Ödüle aday olabilmek için, yalnızca yetkili bir "aday gösterici" tarafından belirli bir kategori için önerilmek gerekiyor.